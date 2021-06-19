На президентських виборах в Ірані переміг відомий своєю жорстокістю суддя

Суддя Ібрахім Раїсі, який потрапив під санкції США за порушення прав людини, здобув впевнену перемогу на президентських виборах в Ірані . Вибори відзначені апатією виборців на тлі економічних труднощів і політичних обмежень.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ Джамала Орфі, при підрахунку близько 90% з 28,6 мільйона бюлетенів Раїсі набрав 17,8 мільйона, що дає йому незаперечну перевагу.

Явка на виборах 18 червня, в яких брали участь чотири кандидати, була рекордно низькою - близько 48%.

Призначений верховним лідером Аятоллою Алі Хаменеї на високопоставлену посаду глави судової системи у 2019 році, Раїсі кілька місяців по тому потрапив під санкції США через порушення прав людини.

У їх числі - роль, яку, за даними правозахисників, Раїсі зіграв у стратах тисяч політичних в'язнів в 1988 році і в насильницькому придушенні заворушень у 2009 році. Іран ніколи не визнавав масових страт, і сам Раїсі ніколи публічно не висловлювався з приводу звинувачень.

Аналітики вважають Раїсі найбільш грізним представником силових структур. Завдяки підтримці Хаменеї, Раїсі зміг здобути перемогу.

Генеральний секретар Amnesty International Аньєс Калламар сказала, що перемога Раїсі на виборах стала "похмурим нагадуванням про те, що в Ірані панує безкарність".

Президент-прагматик Хасан Рухані, який пішов у відставку, відвідав Раїсі в його офісі, щоб привітати його, а міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф сказав, що він буде добре керувати Іраном.

"Ми будемо підтримувати і повністю співпрацювати з обраним президентом протягом наступних 45 днів, коли новий уряд візьме на себе відповідальність", - цитують державні ЗМІ слова Рухані.

Ядерні переговори

Обрання Раїсі припадає на критичний момент. Іран і шість великих держав ведуть переговори про відновлення ядерної угоди 2015 року. Президент США Дональд Трамп відмовився від угоди в 2018 році і знову ввів жорсткі санкції, які знизили нафтові доходи Ірану.

Оскільки правлячі клерикали Ірану усвідомлюють, що їх політична доля залежить від економічних труднощів, перемога Раїсі не завадить Ірану відродити пакт і звільнитися від жорстких нафтових і фінансових санкцій США.

Хаменеї, а не президент, має останнє слово з усіх державних питань, таких як зовнішня і ядерна політика Ірану.

"У новому уряді ми докладемо всіх зусиль, щоб вирішити проблему життєзабезпечення людей", - сказав Раїсі, повідомляють державні ЗМІ.

Прагнучи залучити на свою сторону виборців, стурбованих економічними проблемами, Раїсі пообіцяв створити мільйони робочих місць і боротися з інфляцією, не пропонуючи докладну політичну або економічну програму.