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Новий президент Європейської ради обіцяє зробити Європу більш "напористою"

Новини » В світі     29.11.2019 - 16:35
Новий президент Європейської ради обіцяє зробити Європу більш "напористою"
Фото: Чарльз Мищель і його попередник Дональд Туск (euractiv.com)

За його словами, зміцнення суверенітету Європи у світі є спільним пріоритетом для Брюсселя

У п'ятницю, 29 листопада, новий президент Європейської ради Чарльз Мішель заявив, що буде грати більш активну роль для Євросоюзу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Він також пообіцяв бути "більш обережним" в Twitter, ніж його попередник Дональд Туск.

"У нас так багато причин бути впевненими, впевненими в собі та напористими. Ми не можемо сидіти склавши руки в самих критичних дебатах нашого часу. Зміцнення суверенітету Європи у світі є спільним пріоритетом для Брюсселя і його столиць, в тому числі для нової Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Лейен", - сказав Мішель.

Чарльз Мішель, колишній прем'єр-міністр Бельгії, приступить до виконання обов'язків з 1 грудня і представлятиме Євросоюз за кордоном з питань зовнішньої політики та безпеки, у тому числі на міжнародних самітах.

Мішель також сказав, що у нього буде свій "власний стиль", і пояснив, що він буде "відкритий для діалогу" і "прагне будувати мости".

"І, можливо, я буду більш обережний зі своїми твітами, принаймні, на початку", - додав Мішель.

Зазначимо, Дональд Туск був відомий тим, що ніколи не утримувався від висловлювання своєї думки, в тому числі в Twitter. Одного разу він написав, що для тих, хто підтримував безладний Brexit, є "особливе місце в пеклі". Також він називав Трампа головною проблемою Євросоюзу.

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