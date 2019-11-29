ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый президент Европейского совета обещает сделать Европу более "напористой"

Новости » В мире     29.11.2019 - 16:35
Новый президент Европейского совета обещает сделать Европу более "напористой"
Фото: Чарльз Мищель и его предшественник Дональд Туск (euractiv.com)

По его словам, укрепление суверенитета Европы в мире является общим приоритетом для Брюсселя

В пятницу, 29 ноября, новый президент Европейского совета Чарльз Мишель заявил, что будет играть более активную роль для Евросоюза в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Он также пообещал быть "более осторожным" в Twitter, чем его предшественник Дональд Туск.

"У нас так много причин быть уверенными, уверенными в себе и напористыми. Мы не можем сидеть сложа руки в самых критических дебатах нашего времени. Укрепление суверенитета Европы в мире является общим приоритетом для Брюсселя и его столиц, в том числе для новой Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Лейен", - сказал Мишель.

Чарльз Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, приступит к обязанностям с 1 декабря и будет представлять Евросоюз за рубежом по вопросам внешней политики и безопасности, в том числе на международных саммитах.

Мишель также сказал, что у него будет свой "собственный стиль", и объяснил, что он будет "открыт для диалога" и "стремится строить мосты".

"И, возможно, я буду более осторожен со своими твитами, по крайней мере, в начале", - добавил Мишель.

Отметим, Дональд Туск был известен тем, что никогда не воздерживался от высказывания своего мнения, в том числе в Twitter. Однажды он написал, что для тех, кто поддерживал беспорядочный Brexit, уготовано "особое место в аду". Также он называл Трампа главной проблемой Евросоюза.

В Раде заявили об отставании в адаптации украинских законов к праву ЕС в авиасфере Евросоюз не может защитить Европу без НАТО, - Столтенберг
Новости Украины Евросоюз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь