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Новий посол України приступив до роботи в Туреччині

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Середа 03 листопада 2021 19:46
Новий посол України приступив до роботи в Туреччині Фото: посол України Василь Боднар і президент Туреччини Реджеп Ердога (twitter.com/tcbestepe)
Автор: Валерія Поліщук

Новий посол України в Туреччині приступив до роботи. Сьогодні він вручив вірчі грамоти президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Боднара в Twitter.

"Мав честь сьогодні вручити вірчі грамоти президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану. Офіційний відлік моєї дипломатичної служби в якості посла України в Туреччині розпочато. Друга за тиждень зустріч з главою турецької держави-хороший знак того, що українсько-турецькі відносини і далі будуть розвиватися по висхідній", - написав він.

Нагадаємо, наприкінці липня президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара послом до Туреччини.

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