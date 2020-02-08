Новий посол США в Росії заявив про нижчій точці у відносинах між країнами за десятиліття

Новопризначений посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Джон Салліван заявив, що відносини Москви і Вашингтона досягли найнижчої точки за останні 30 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, мета його роботи полягає в тому, щоб зупинити спад у відносинах і поліпшити їх.

"Я не можу сказати вам, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США в листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота США та РФ - це сьогодні абсолютна необхідність і моя пріоритетне завдання", - заявив він.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Сенат США затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів в Російській Федерації. Сенат підтримав його кандидатуру більшістю голосів - 70 проти 22.

У жовтні 2019 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що висуне заступника державного секретаря США Джона Саллівана на посаду посла США в Російській Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку серпня посол США в Російській Федерації Джон Хантсман направив президенту Дональду Трампу лист проханням про відставку.