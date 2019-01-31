Новий посол Японії почав роботу в Україні

Заступник глави МЗС прийняв копії вірчих грамот новопризначеного посла Японії

В Украине начал работу новый посол Японии Такаши Кураи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Указано, что заместитель главы МИД Сергей Кислица принял копии верительных грамот новоназначенного посла Японии в Украине.

"Заместитель министра поздравил нового главу посольства Японии с началом его дипломатической миссии в Украине. Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами, меры по активизации политического диалога, взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Так, замглавы МИД Украины и посол Японии обсудили развитие сотрудничества государств в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, в декабре 2018 года представители правительства Японии передали Национальной полиции средства спецсвязи - 600 современных радиостанций. Отмечалось, что новое оборудование сделает невозможной утечку информации и увеличит уровень коммуникаций полицейских.

Как писало РБК-Украина ранее, в ноябре прошлого года правительство Японии передало для НДСБ "Охматдет" диагностическое оборудование на общую сумму более 24,6 млн гривен. Так, предоставленные приборы позволят проводить в самой большой детской больнице Украины высокоточные исследования. В частности, это оборудование для диагностики и лечения пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта и легких.