Новий посол Франції скоро прибуде до України

Новий надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен незабаром збирається прибути до Києва після призначення на посаду указом Еммануеля Макрона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.

Зазначимо, що Етьєн де Понсен був призначений на цю посаду 24 липня указом президента Франції Еммануеля Макрона.

"Гордий і щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Виїзд до Києва наближається", - повідомив де Понсен.

Етьєн де Понсен працював першим радником у посольстві Франції в Польщі, послом в Кенії і Сомалі, послом в Болгарії. З липня 2015 року по серпень 2019 року він працював інспектором у закордонних справах у Міністерстві європейських та закордонних справ Франції. Це було його останнє місце роботи.

Нагадаємо, попередній посол Франції Ізабель Дюмон попрощалася з Україною теж через Twitter. Її повноваження на цій посаді добігли кінця в липні 2019 року. Зазначимо, на початку літа в інтерв'ю РБК-Україна вона заявила, що сумнівається в перспективах миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі.

Додамо, 19 липня в Україні дипломатичну місію розпочала новий посол Німеччини Анка Фельдгузен.