Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні

В Україні почалася нова хвиля епідемії COVID-19, яка за своєю інтенсивністю може затьмарити всі попередні спалахи вірусу. За минулий тиждень добове число заражених різко піднялося з 6 до більш ніж 20 тисяч.

Черговий стрибок захворюваності викликаний варіантом "Омікрон", який вже офіційно зареєстрували в 10 областях країни. Хоча, насправді, масштаб його циркуляції в межах країни може бути набагато більшим.

Як показують дослідження, новий штам стрімко розходиться по світу, набагато простіше передається від людини до людини і гірше піддається впливу вакцин. Особливо якщо після курсу щеплень пройшло кілька місяців. Імовірно, ці властивості допомагають патогену досить швидкими темпами витісняти з популяції свого попередника – раніше домінуючий варіант "Дельта".

Масове поширення "Омікрона" призвело до максимальних цифр зараження за всю історію пандемії. Минулого тижня добове число інфікованих у світі наблизилося до рекордних 4 мільйонів осіб. Рахунок хворих в США і країнах Західної Європи, попри високий рівень вакцинації, пішов на сотні тисяч.

У сусідній Румунії, де проживає приблизно 20 мільйонів осіб, під кінець минулого тижня реєстрували під 20 тисяч заражень щодня. У Польщі з 38-мільйонним населенням фіксують понад 40 тисяч нових випадків. І це, швидше за все, не межа. Місцеві чиновники допускають, що на піку захворюваності в країні виявлятимуть приблизно 60 тисяч інфікованих. Наш МОЗ прогнозує, що Україна може досягти таких же цифр протягом декількох тижнів.

Що відбувається зараз

За минулий тиждень кількість нових випадків зараження в Україні зросла на 98%. З 16 по 22 січня в країні виявили 102 997 інфікованих. Тоді як тижнем раніше їх було 51 985. При цьому рівень госпіталізації підвищився тільки на третину – на 33,5%. Якщо з 9 по 15 січня в лікарню потрапило 10 848 осіб, то з 16-го по 22-е – 14 487.

Буквально за тиждень кількість помаранчевих зон розширилася з двох до десяти. Епіцентром спалаху стала Західна Україна, де зараз фіксують найвищі показники захворюваності. Відсьогодні Івано-Франківська область, перша з усіх регіонів в цьому році, переходить до "червоної зони" карантину.

Два з трьох епідемічних показника три дні поспіль перевищені в Рівненській області. Тривожну тенденцію демонструє Чернівецька область – там є відхилення від норми за рівнем госпіталізації і ще два індикатори коливаються на високих позначках. У Львівській області фіксують занадто високу динаміку госпіталізацій. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що ці три регіони зараз найближче до переходу в "червону зону".

"Червона зона" карантину повертається в Україну (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Найвищий коефіцієнт виявлених випадків зараз демонструють Сумська та Івано-Франківська області. Там кожен третій з проведених тестів показує позитивний результат. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, цей коефіцієнт не повинен виходити за межі 5%. Жоден із регіонів України зараз не демонструє такий рівень, звернула увагу аналітик Центру економіки охорони здоров'я KSE Катерина Кузьмінова.

"У Києві цей показник є найнижчим і становить близько 7% – вдвічі менше ніж середній рівень по країні. Водночас Київ є безперечним лідером у вакцинації – відсоток повністю вакцинованого дорослого населення складає 75% при середньому по країні рівні в 46,5%", – сказала РБК-Україна експерт.

Президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров зазначив, що зараз допомогу "ковідним" хворим у столиці надають три лікарні – Олександрівська, лікарня №1 і лікарня №4. Під час пікового напливу пацієнтів приймають до 30 медичних закладів Києва.

"Завантаженість ліжок у цих трьох закладах становить менше 40%. Тобто поки що ситуація абсолютно спокійна і контрольована. Але обов'язково потрібно посилювати контроль за протиепідемічними заходами", – сказав виданню Дубров.

Експерти вважають, що більшість випадків "ковіду" в Україні, ймовірно, викликані варіантом "Омікрон". Цей штам поки продовжує поширюватися в країні одночасно з вірусом "Дельта", каже професор, доктор медичних наук Наталія Виноград.

"Якраз за рахунок цього є важкі випадки з госпіталізацією. Але більшість випадків зараження, дійсно, припадають на генетично новий варіант "Омікрон". Він є домінуючим серед циркулюючих штамів", – зазначила в розмові з РБК-Україна епідеміолог.

Рівень госпіталізації зараз значно нижчий, ніж у минулу хвилі (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Домінування "Омікрона" можна також простежити, якщо проаналізувати, скільки нинішніх "ковідних" хворих потребують госпіталізації. Дослідження, проведені різними групами вчених, показали, що ризик потрапити в лікарню з новим штамом на 40-70% нижчий, ніж із варіантом "Дельта". Представники Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) називають цифру в 50%.

"Лікування пацієнтів з "Дельтою" чи "Омікроном" ніяк не відрізняється. Воно однакове згідно зі всесвітніми протоколами. З огляду на той факт, що зараз госпіталізації потребують приблизно 10% інфікованих, а не 40-50%, як це було на початку осінньої хвилі – це говорить про те, що у нас зараз циркулює переважно "Омікрон", – сказав Дубров.

До чого готуватися далі

Максимальна кількість заражень, виявлених в Україні за весь період пандемії, була зафіксована під час дельта-хвилі. Тоді, 3 листопада в країні зареєстрували 27,4 тисяч випадків за добу. Експерти і чиновники вважають, що через сплеск "Омікрону" Україна зіткнеться зі ще вищими цифрами. Але рівень госпіталізації та смертності, ймовірно, будуть нижчими.

"Ми прогнозуємо, що у нас будуть великі цифри хворих відносно кількості населення і з огляду на невисокий рівень вакцинації в порівнянні з іншими країнами. Думаю, що кількість інфікованих буде набагато більшою ніж під час дельта-хвилі. Але система охорони здоров'я, як очікується, буде менш завантажена ніж під час попередніх спалахів", – розповів РБК-Україна голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Він зауважив, що зараз при добовій кількості заражень в 20 тисяч середня заповненість ліжок з киснем по країні – приблизно 27%. Навіть за зростання кількості хворих навантаження на лікарні поки невелике, уточнив нардеп. За словами Радуцького, уряд вже підготував до можливого напливу хворих 64 тисячі ліжок, 97% з яких забезпечені киснем.

"Тест-систем у нас також закуплено достатньо. Єдине, ми вважаємо, що буде більше навантаження на ПЛР-тестування, тому що тести на антиген, швидкі тести, які можна робити в домашніх умовах, не настільки точно виявляють "ковід", викликаний "Омікроном", ніж ПЛР-дослідження", – додав голова профільного комітету Ради.

Радуцький запевняє, що медична система готова до нової хвилі (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Ця хвиля захворюваності буде однозначно сильнішою за кількістю заражених, погоджується Наталія Виноград. Число нових випадків буде збільшуватися в геометричній прогресії, вважає епідеміолог. Більша частина з них – це будуть легкі форми. Але через одночасне зараження значної кількості людей, рівень госпіталізації і навантаження на медичну систему також зросте.

"Насправді, у нас масштаб захворюваності зараз такий же, як у європейських країнах. Просто у нас є ті цифри, які ми підтвердили лабораторно. Потрібно також брати до уваги те, що частина тестів не є достатньо достовірною для того, щоби виявляти нові випадки. Все це в сумі дає нам спотворену картину. Ми бачимо тільки вершину айсберга – від реальної ситуації", – допустила епідеміолог.

Виноград виділила дві великі хвилі занесення "Омікрона" в країну. Перша – у грудні, коли працівники та трудові мігранти приїхали в Україну на святкування Різдва. Друга – коли наші громадяни поверталися в країну після відпочинку, проведеного за кордоном, під час новорічних свят. Все це накладалося на ігнорування карантинних правил і активні контакти між людьми, пояснила Виноград. І як результат, тепер хворіють і невакциновані, і щеплені, і ті, у кого був природний імунітет.

У МОЗ допускають, що країна досягне піку захворюваності вже приблизно в середині лютого. Радуцький озвучує такі ж прогнози.

"Якщо подивитися на досвід інших країн і на те, як у нас проходили минулі хвилі, то пік цієї хвилі ми очікуємо приблизно в середині - наприкінці лютого. Якщо нинішнє зростання продовжиться такими ж темпами, в тій же прогресії – а у нас уже зараз спостерігається не арифметична, а скоріше, геометрична – то ми маємо вийти на плато і пік приблизно через 2-3 тижні", – сказав нардеп.

Гасити можливий сплеск заражень в МОЗ збираються за допомогою адаптивного карантину. Кабмін продовжив його дію до 31 березня і поки не збирається переглядати обмеження – ні в бік посилення, ні в бік послаблення. Перспектива введення загальнонаціонального локдауну поки також не розглядається, заявив міністр Ляшко.

В Україні проходить кампанія бустерної вакцинації від коронавірусу (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

У країнах з високим охопленням вакцинацією на перший план виходить число госпіталізованих і летальних випадків. Минулого тижня Великобританія вирішила значно послабити карантин, скасувавши обов'язкове носіння масок і наявність ковід-паспорта на масових заходах.

Це при тому, що в країні все ще фіксують під 100 тисяч випадків щодня. Щоправда, і рівень вакцинації там набагато вищий ніж у багатьох інших країнах, включаючи Україну. За даними Агентства охорони здоров'я Великобританії, майже 84% населення у віці від 12 років пройшли повний курс щеплень. Бустерну або третю додаткову дозу отримали 64% місцевих жителів.

Це наочне пояснення, чому в період пікових цифр з 200 тисячами інфікованих, в країні реєстрували не більше ніж 400 летальних випадків. Незважаючи на те, що через місяці ефект від вакцинації слабшає, вона все одно захищає від важкого перебігу хвороби.

В очікуванні препаратів, адаптованих на боротьбу з "Омікроном", багато країн покладають надії на ревакцинацію. Бустерна доза допомагає відновити рівень нейтралізуючих антитіл, вироблених після перших двох доз. Однак високий ступінь захисту проти зараження і появи будь-яких симптомів триває не так вже й довго.

Агентство охорони здоров'я Великобританії встановило, що імунітет після ревакцинації починає знижуватися вже через чотири тижні. Через 10 тижнів після отримання щеплення його ефективність складає приблизно 40-50%. Але експерти агентства впевнені, що захист проти тяжкого перебігу хвороби зберігається значно довше.

З початку січня бустерна доза доступна всім українцям віком від 18 років. МОЗ рекомендує пройти ревакцинацію, якщо після другого щеплення минуло 6-9 місяців. Це слід зробити не лише заради власного захисту, а й для того, щоби продовжити ковід-сертифікат. Кабмін вирішив скоротити термін дії наявних документів після двох щеплень з 365 до 270 днів. У всіх, хто через дев'ять місяців не прийде за бустером, ковід-сертифікат буде недійсним.