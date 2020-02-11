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Новий орган контролю за гральним бізнесом може очолити "людина від ОП", - Bihus.Info

Новини » Політика     11.02.2020 - 12:25
Новий орган контролю за гральним бізнесом може очолити "людина від ОП", - Bihus.Info
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Зараз ця людина виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком 

Офіс президента підтверджує, що новий орган контролю за всім гральним ринком України може без конкурсу очолити Борис Баум. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Так, за словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, до Баума є довіра.

Зокрема, Борис Баум - громадянин Латвії, який до та після війни працював з російсько-українською групою VS Energy (Олександр Бабаков, Михайло Спектор та ін.). Він входив у наглядову раду Нікопольського заводу феросплавів, де VS Energy стала партнером Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука. Мав кіпрську фірму, яку пов’язували з російською лотереєю, але називав її неактивною.

"Попри те, що Баум - не співробітник ОП, він представляється представником Офісу Зеленського. Зараз він виконує роль неформального комунікатора від Банкової з гральним ринком та депутатами, які доопрацьовують законопроект про його легалізацію. Баум регулярно зустрічається з менеджментом азартних закладів і їздить на Банкову розповідати про перемовини щодо законопроекту", - вказано у розслідування.

Зазначається, що Баума привів на Банкову нинішній глава фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія.

В ОП підкреслюють, що хотіли б бачити Бориса Баума на чолі нового держоргану - Комісії з розвитку та регулювання азартних ігор.

"Принаймні, у нас є до нього довіра. Моя думка, що це нормальна кандидатура", - зазначив Тимошенко, який курує напрям реформи грального ринку.

Слід зазначити, що конкурсу на обрання голови і членів комісії у законопроекті, схваленому за основу, не передбачено. Планується, що Комісію без конкурсу обере парламентський комітет з фінансів та податкової політики, а затвердить Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 16 січня Рада підтримала за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", за нього проголосували 260 нардепів.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого представник Кабміну в ВР Олена Шуляк заявила, що в разі прийняття законопроекту "Про гральний бізнес" бюджет держави повинен отримати надходження у розмірі не менше 9 мільярдів гривень.

Додамо також, у кінці грудня уряд запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

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