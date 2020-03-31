Новий міністр фінансів планує виконувати зовнішні зобов’язання України

Новий міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення в якості керівника відомства наголосив на необхідності виконання державою своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, як зазначили в прес-службі, міністр вважає, що "в перемовинах передовсім важливо захищати інтереси України та її громадян".

Він зауважив, що податкова політика має бути раціональною та прагматичною, спрямованою на захист та розвиток економіки України. І для цього потрібно думати про нові режими стимулювання бізнесу.

Водночас Марченко заявив, що збір податків дуже важливий. "Значно посилити фіскальний каркас країни - особливо актуально в період кризи. Ефективна робота податкового та митного блоків важлива, як ніколи. Ключовим критерієм оцінки цієї ефективності буде наповнення бюджету, адже держава має виконувати свої зобов’язання перед громадянами", - зазначив міністр під час представлення.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання реструктуризації зовнішнього боргу України обговорювалось з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, 30 березня Верховна рада України з другої спроби призначила новим міністром фінансів Сергія Марченка. За його кандидатуру проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.