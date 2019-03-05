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Новий генпрокурор США не буде брати самовідвід у справі по втручанню РФ у вибори

Новини » Політика    05.03.2019 - 16:48
Новий генпрокурор США не буде брати самовідвід у справі по втручанню РФ у вибори
Фото: Вільям Барр (twitter.com/truthout)

Таке рішення Барр прийняв після дискусії з чиновниками Мін'юсту

Новий генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Вільям Барр вирішив не брати самовідвід у нагляді за справою про втручання Росії в американські вибори президента 2016 року. Про заявила речниця Мін'юсту США Керрі Купек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Відповідне рішення Барр прийняв після дискусії з чиновниками Мін'юсту, які розглядають питання етики.

"Відповідно до поради (чиновників, які розглядають питання етики, - ред.), генпрокурор Барр вирішив не брати самовідвід (у справі про російське втручання, - ред.)", - прокоментувала Купек.

Так, під час розгляду його кандидатури в американському Сенаті деякі представники Демократичної партії закликали Барра взяти самовідвід у справі про російське втручання після того, як вони знайшли записку новопризначеного генпрокурора.

Так, у записці, адресованій Білому дому, він розкритикував те, яким чином спецпрокурор Роберт Мюллер вів розслідування про втручання Москви у президентські вибори у 2016 році. У Сенаті Барр заявив, що прийме остаточне рішення після консультації з чиновниками Мін'юсту, які займаються питаннями етики.

Нагадаємо, у лютому Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за висунення Вільяма Барра на пост генерального прокурора країни.

Як писало РБК-Україна, у кінці лютого у Мін'юсті США спростували завершення Мюллером справи про втручання у вибори США.

Додамо, на початку лютого ще один прокурор, який працював з Мюллером щодо розслідування втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, покинув команду. Так, Скотт Мейслер став четвертим з усієї команди, хто покинув її.

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Новини України Сполучені Штати Америкирозслідуваннямюллер
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