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Новий генпрокурор анонсував щотижневі посадки чиновників

Новини » Політика    30.08.2019 - 15:43
Новий генпрокурор анонсував щотижневі посадки чиновників
Фото: подання Руслана Рябошапки (www.gp.gov.ua)

Рябошапка хоче "крові" у правовому сенсі слова

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Рябошапка анонсував притягнення до відповідальності високопосадовців. Про це він сказав під час свого представлення колективу Генеральної прокуратури, передає кореспондент РБК-Україна.

Нового генерального прокурора представив голова Офісу президента Андрій Богдан.

Як зазначив Рябошапка, "щотижня повинен притягатися до відповідальності хтось з високопоставлених чиновників".

За його словами, "як можна більше активів, грошей, які вкрадені у країни і наших людей, повинні бути знайдені і повернені".

"Ми не хочемо цієї крові буквально. Але в правовому сенсі ми хочемо крові", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 серпня Верховна рада України схвалила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України, раніше внесену президентом України Володимиром Зеленським. Призначення підтримали 312 парламентаріїв.

Нагадаємо, Рябошапка у 2014 році був заступником міністра юстиції України. З 16 березня 2016 року по 9 червня 2017 року був членом Національного агентства з питань запобігання корупції. До останнього часу обіймав посаду заступника голови Офісу президента, на посаді відповідав за правовий блок і відносини президента з судами.

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