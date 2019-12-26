Новий газовий контракт гарантовано принесе Україні 15 млрд доларів, - Єрмак

Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що новий газовий контракт між Україною і Росією про транзит російського газу в Європу гарантовано принесе Україні 15 млрд доларів. Про це він повідомив в ефірі ТСН.

За словами Єрмака, газовий контракт можуть підписати вже цими вихідними.

"Україна вже 1490 днів не купує російський газ. Не буде цього пункту у новій угоді. Зате там пропишуть чітку і прозору формулу ціни на газ. Якщо Україні буде вигідно, то вона зможе скористатися цією опцією. Зараз такої потреби немає", - сказав він.

Він також заявив, що переговори були знаковими для України, оскільки країна виконала необхідні умови.

"Ми дуже ретельно виконуємо наші зобов'язання. Думаю, що сьогодні наші партнери дійсно поважають нас і бачать в нас надійних партнерів", - зазначив Єрмак.

За його словами, у новому контракті детально прописані всі умови угод. У разі можливого зриву домовленостей через російську сторону, Україна зможе звернутися в міжнародні суди та виграти їх.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Також Юрій Вітренко заявив, що в рамках нового договору між Україною і РФ про транзит газу стане посередником між російським "Газпромом" і компанією "Оператор ГТС України".