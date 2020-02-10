Новий єврокомісар з питань розширення відвідає Україну

Фото: Олівер Варгеї (wikipedia.org)

Олівер Варгеї буде в Україні 11-12 лютого

Завтра, 11 лютого, до України з візитом приїде європейський комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської комісії.

Повідомляється, що Варгеї буде перебувати в Україні 11-12 лютого. Також повідомляється, що єврокомісар підтвердить підтримку реформ в Україні, обговорить реалізацію Угоди про асоціацію.

"Україна є не тільки найближчим сусідом Європейського союзу, але й ключовим партнером. Україна продовжує домагатися прогресу в багатьох реформах. Однак необхідно продовжувати роботу, особливо в області верховенства закону і боротьби з корупцією - ключових областей економічного розвитку", - зазначив Варгеї напередодні візиту.

Комісар проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським, спікером Ради Дмитром Разумковим, прем'єром Олексієм Гончаруком та іншими. Він також зустрінеться з парламентським комітетом з євроінтеграції, візьме участь у церемонії покладання свічок до Меморіалу Небесної сотні й зустрінеться з представниками організацій громадянського суспільства та національних меншин.

Нагадаємо, в січні на форумі в Давосі президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії. За його словами, це може бути "простим рішенням".