Новый еврокомиссар по вопросам расширения посетит Украину

Фото: Оливер Варгеи (wikipedia.org)

Оливер Варгеи будет в Украине 11-12 февраля

Завтра, 11 февраля, в Украину с визитом приедет европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Сообщается, что Варгеи будет находиться в Украине 11-12 февраля. Также сообщается, что еврокомиссар подтвердит поддержку реформ в Украине, обсудит реализацию Соглашения об ассоциации.

"Украина является не только близким соседом Европейского союза, но и ключевым партнером. Украина продолжает добиваться прогресса во многих реформах. Однако необходимо продолжать работу, особенно в области верховенства закона и борьбы с коррупцией - ключевых областей экономического развития", - отметил Варгеи накануне визита.

Комиссар проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским, спикером Рады Дмитрием Разумковым, премьером Алексеем Гончаруком и другими. Он также встретится с парламентским комитетом по евроинтеграции, примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества и национальных меньшинств.

Напомним, в январе на форуме в Давосе президент Владимир Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании. По его словам, это может быть "простым решением".