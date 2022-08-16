Нові вибухи в окупованому Криму і знову з евакуацією: що відомо на цю мить

Ранкові вибухи під Джанкоєм

Сьогодні мережею прокотилася маса новин про те, що у Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Цей факт підтвердив, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він написав, що причиною вибухів міг стати удар по військовій частині російських військових у селищі Азовське, а потім оновив пост та написав, що було "влучання у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Росія заявляє про "детонацію"

Тим часом російські Telegram-канали почали також підтверджувати інформацію про вибухи. Згодом в Міноборони РФ заявили, що на майданчику зберігання боєприпасів у військовій частині сталася пожежа і тому в результаті цього й нібито була спровокована "детонація".

При цьому росЗМІ розганяли спочатку інформацію про те, що сталася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої, тому й були чутні вибухи. Опубліковані відео підтверджують, що там дійсно виникла пожежа.

Втім, припускається, що вона все ж сталася внаслідок "детонації" саме на складі боєприпасів.

Евакуювали вже тисячі людей

Хоч так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов розповідає про "кілька постраждалих" і що все "під контролем". Окупаційна влада вже оголосила про евакуацію у п'ятикілометровій зоні, зокрема, жителів населеного пункту Травневе. Відомо вже про близько 2 тисяч осіб, яки виїхали.

Потяги до Криму скасували

Тим часом окупанти також заявили, що через вибухи на півострові припиняють рух всіх пасажирських потягів, що слідують з РФ. Тепер людей розвозитимуть Кримом автобусами.

Зазначимо, не мало важливим є те, що залізничне сполучення в Джанкойському напрямку використовувалось росіянами для підвозу техніки і боєприпасів.

Реакція України

Зазначимо, українська сторона офіційно не підтверджувала удар по складах чи військовій частині в Криму.

Одним із першим на інцидент відреагував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, написавши про "демілітаризацію в дії".

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - повідомив Подоляк.

Тим часом глава ОП Андрій Єрмак коментує це як "операція "демілітаризація" в ювелірному стилі ЗСУ", яка продовжиться до повної деокупації українських територій.

У Зеленського звернулися до жителів окупованого Криму з важливим проханням

"Дорогі громадяни України, хто живе у Криму, і особливо опирається окупанту всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не лише за територію, а і за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації. Поки ж будьте обережні, ховайтесь у обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні засоби", - закликала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.