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Нові санкції проти Росії будуть затверджені наступного тижня, - глава Євроради

Автор: РБК-Україна

Європейський союз офіційно затвердить нові санкції проти Російської Федерації на наступному тижні. Зокрема, за вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу.

"У понеділок Рада ЄС схвалила запровадження санкцій, і це рішення буде формалізовано на наступному тижні в рамках режиму санкції за порушення прав людини", - заявив він.

При цьому він зазначив, що ЄС засуджує вирок Навальному і закликає Росію звільнити його.

Нагадаємо, в понеділок міністри закордонних справ ЄС ухвалили політичне рішення про введення санкцій проти Росії. Як заявляв глава європейської дипломатії, санкції будуть підготовлені протягом тижня.

Крім того, дипломати Євросоюзу схвалили список санкцій проти Росії через арешт Навального. Надалі цей список повинні розглянути посли країн ЄС.

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Новини України ЕвросоюзШарль МишельСанкції проти Росії
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