Нові санкції проти Росії будуть затверджені наступного тижня, - глава Євроради

Європейський союз офіційно затвердить нові санкції проти Російської Федерації на наступному тижні. Зокрема, за вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу.

"У понеділок Рада ЄС схвалила запровадження санкцій, і це рішення буде формалізовано на наступному тижні в рамках режиму санкції за порушення прав людини", - заявив він.

При цьому він зазначив, що ЄС засуджує вирок Навальному і закликає Росію звільнити його.