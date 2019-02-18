Нові санкції проти РФ будуть персональними, - Клімкін

У разі ухвалення "азовського пакету" санкції набудуть чинності через кілька тижнів

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в случае принятия на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза так называемого "азовского пакета" санкции против России введут в действие через несколько недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

Глава МИД Украины подчеркнул, что знает, о каких санкциях идет речь.

"Это будут персональные санкции", - отметил министр.

Климкин добавил, что завтра соответствующее решение должна объявить верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

"Завтра об этом будет говорить Могерини после заседания Совета министров иностранных дел. Я так понимаю, что решение (в случае принятия, - ред.) вступит в силу через несколько недель. А вот какое именно - Могерини завтра официально объявит", - заявил он.

Вместе с тем, по словам министра, дискуссии еще продолжаются, и есть и другие идеи.

"Я сказал, что нам было бы лучше, если бы ограничили доступ к российским судам, здесь тоже есть идеи, это также обсуждается", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее Могерини заявила, что Евросоюз примет единогласное решение по новым санкциям против России в ближайшие недели.

Как писало РБК-Украина, глава государства Петр Порошенко заявил, что "азовский пакет" санкций против России примут в начале недели.

Добавим, Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на задержание украинских моряков.