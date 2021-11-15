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Під нові санкції ЄС потраплять авіакомпанії і турагентства Білорусі, - Боррель

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Понеділок 15 листопада 2021 06:29
Під нові санкції ЄС потраплять авіакомпанії і турагентства Білорусі, - Боррель Фото: високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про підготовку нових санкцій ЄС. Вони будуть поширені на авіакомпанії і туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправлення мігрантів до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до кожного, хто бере участь у перевезенні мігрантів в цю країну", - заявив Боррель.

За словами глави європейської дипломатії, під візові заборони і блокування активів можуть потрапити керівники авіакомпаній і туристичних агентств. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, ймовірно, причетних до міграційної кризи на кордоні, додав Боррель.

Раніше ми писали, що Боррель заявив главі МЗС Білорусі про те, що людей не можна використовувати як зброю.

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