Під нові санкції ЄС потраплять авіакомпанії і турагентства Білорусі, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив про підготовку нових санкцій ЄС. Вони будуть поширені на авіакомпанії і туристичні агентства, які, ймовірно, причетні до переправлення мігрантів до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до кожного, хто бере участь у перевезенні мігрантів в цю країну", - заявив Боррель.

За словами глави європейської дипломатії, під візові заборони і блокування активів можуть потрапити керівники авіакомпаній і туристичних агентств. Під санкціями можуть опинитися і близько 30 білоруських чиновників, ймовірно, причетних до міграційної кризи на кордоні, додав Боррель.