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Под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси, - Боррель

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Понедельник 15 ноября 2021 06:29
Под новые санкции ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси, - Боррель Фото: высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций ЕС. Они будут распространены на авиакомпании и туристические агентства, которые, вероятно, причастны к переправке мигрантов в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к каждому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", - заявил Боррель.

По словам главы европейской дипломатии, под визовые запреты и блокирование активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к миграционному кризису на границе, добавил Боррель.

Ранее мы писали, что Боррель заявил главе МИД Беларуси о том, что людей нельзя использовать как оружие.

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