Нові пункти пропуску на Донбасі ТКГ має узгодити протягом місяця, - Боднар

Нові пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі Тристороння контактна група має узгодити протягом місяця. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію замглави МЗС повідомив у ході години запитань до уряду у парламенті.

"Передбачається, що в рамках Тристоронньої контактної групи в 30-денний термін буде досягнуто домовленість про нові пункти пропуску через лінію розмежування", - заявив Боднар.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков заявив, що під час засідання підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську між сторонами не було протиріч щодо необхідності в розведенні сил і засобів на Донбасі. Він зазначив, що між сторонами тривають дискусії з приводу механізму верифікації та моніторингу розведення.

Як писало РБК-Україна, представник України з гуманітарних питань в ТКГ Валерія Лутковська назвала винних у зриві переговорів з обміну полонених між Києвом і окупованих Донбасом. За її словами, 18 грудня сторони узгодили велику кількість нюансів щодо обміну, але в останній момент представники бойовиків "ЛНР" все зруйнували.