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Нові правила в'їзду до Польщі для українців: що потрібно знати

Автор: Роман Тверденко

Польща оновила правила в'їзду для українців на свою територію. Нові норми будуть діяти з понеділка, 28 грудня.

Про це повідомляє посольство України в Польщі.

Сім'я, родичі та особи, які мають право на проживання

З 28 грудня на територію Польщі можуть в'їхати:

  • члени подружжя чи діти громадян Польщі, а також які перебувають під опікою поляка;

  • особи, які мають карту поляка, право на постійне або тимчасове проживання в Польщі;

  • особи, які мають національну візу і що в'їжджають з метою репатріації (повернення на історичну батьківщину) або члени сім'ї репатріанта;

  • є членами сімей громадян ЄС або країн Європейського економічного простору, а також Швейцарії.

Робота та освіта

  • особи, які мають право на звичайну або сезонну роботу в Польщі на тих же підставах, що і громадяни Польщі, та при перетині кордону пред'являють документи про підтвердження робіт;

  • студенти та учні польських навчальних закладів, учасники докторантури (підготовки до здобуття вищої наукової кваліфікації) та особи, які супроводжують учнів;

  • вчені, що проводять дослідження в Польщі;

  • водії транспорту для міжнародних пасажирських, вантажних або комбінованих перевезень, які в'їжджають в робочих цілях;

  • моряки, рибалки, працівники морських видобувальних і бурових платформ, які в'їжджають для транзиту на місце роботи;
  • працівники дипломатичних і консульських установ, представники міжнародних організацій і члени їх сімей;
  • особи, які перетинають кордон з дипломатичним паспортом.

Інші категорії

Раніше повідомлялося, що в Польщі введуть жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.

Також Польща зупинила авіасполучення з Великобританією у зв'язку з виявленим там новим штамом коронавірусу.

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