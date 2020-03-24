Нові правила вантажоперевезень від УЗ збільшать витрати металургів на сотні мільйонів, - Каленков

Введення з 1 квітня нових правил вантажоперевезень від "Укрзалізниці" призведе до збільшення витрат для підприємств гірничо-металургійного комплексу на сотні мільйонів гривень. Про це повідомив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков у коментарі Центру транспортних стратегій, передає РБК-Україна.

За його словами, пропонована УЗ нова редакція договору на надання послуг з організації вантажоперевезень по ж/д є дискримінаційною для вантажовідправників.

"Використовуючи своє монопольне становище, УЗ виписали в цьому договорі все в односторонньому порядку, тобто, вантажовідправник відповідає за все, УЗ не відповідає ні за що. УЗ встановила вимоги, які або нездійсненні або накладають на вантажовідправника надмірні зобов'язання. При цьому їх порушення штрафується, наприклад, терміни заповнення документів, подача вагонів та інше. А УЗ не відповідає ні за псування вагонів, ні за затримки", - сказав Каленков.

Крім того, він звернув увагу на те, що нові правила вантажоперевезень приведуть до істотного зростання транспортних витрат для бізнесу, зокрема для підприємств гірничо-металургійного комплексу додаткові витрати складуть сотні мільйонів гривень.

"Говорячи про самому Договорі, зауважень дуже багато, показовими є: додаткові витрати вантажовідправників при здвоєних операціях, введення коефіцієнтів, які фактично додають дві доби до оплачуваного часу, нова формула плати за вантажні роботи, яка зростає для деяких категорій вантажів від 2 до 13 разів. У підсумку, прийняття Договору значно підвищить витрати вантажовідправника... Тільки підприємствам ГМК новий Договір принесе сотні мільйонів гривень додаткових витрат", - зазначив Каленков.

Президент "Укрметалургпром" закликає уряд не вводити новий договір з 1 квітня в його нинішньому вигляді, а провести переговори з бізнесом і підготувати збалансований документ.

Як повідомляло РБК-Україна, за словами члена експертної ради при Міністерстві інфраструктури Валерія Ткачова, вводити з 1 квітня нові правила вантажоперевезень неприйнятно і може остаточно добити бізнес, який зараз відчувають труднощі через карантин.