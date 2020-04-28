Нові правила грошових переказів: що зміниться з 28 квітня

Новий закон про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, набуває чинності 28 квітня і змінює систему ідентифікації клієнтів банків та небанківських фінансових установ. Згідно з роз'ясненнями НБУ, закон не торкнеться більшості платежів.

Переклад з карти на карту

Грошові перекази між громадянами з використанням банківських карт будуть проходити в звичайному режимі. Усі клієнти банків вже були у відділенні банку, заповнювали анкету і надавали ксерокопії своїх документів, тому їх ідентифікація проведена.

Безготівкові платежі не будуть мати обмежень, і дробити їх на 5 тисяч гривень не потрібно.

Переказ готівки на карту

Переказ готівки на іншу картку на суму понад 5 тис. гривень можна зробити в касі банку та надати паспорт. Це можна зробити і в терміналі самообслуговування, якщо такий термінал має можливості для ідентифікації клієнта. До кінця року платіжні термінали будуть обладнані спеціальними зчитувачами карт.

Але ці правила не стосуються: оплати комунальних послуг, сплати податків та інших обов'язкових державних платежів, оплати товарів або послуг, поповнення кредитних карт до 30 тис. грн. У цьому випадку ідентифікація не буде потрібна.

Підтвердження походження коштів

При ідентифікації клієнта банки вимагати підтвердження походження коштів не будуть.

Комунальні та інші платежі

Оплата комуналки, сплата податків, штрафів, інших обов'язкових платежів (незалежно від суми) відноситься до низькоризикових операцій і жодних додаткових перевірок не вимагає. Ці платежі будуть проходити в звичайному режимі.

Оплата товарів і послуг також буде проходити в звичайному режимі, і додаткова ідентифікація не потрібна.

Мобільний зв'язок

Закон не регулює телекомунікаційні послуги та відносини між операторами мобільного зв'язку та їх абонентами. Оператори мобільного зв'язку зможуть, як і раніше, надавати послуги мобільного зв'язку своїм користувачам, у тому числі неідентифікованим абонентам.

Цілі закону про фінмоніторинг

Законом впроваджується ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами. Високоризикових клієнтів будуть перевіряти більш ретельно. Наприклад, мова йде про політиків чи бізнесменів. Тобто тих, хто може проводити операції на великі суми.

Також закону збільшується граничний поріг операцій обов'язкового фінмоніторингу. Раніше банки в обов'язковому порядку повідомляли Держфінмоніторинг про всі операції від 150 тис. грн, а серед підстав для цього було 17 ознак. Закон збільшує граничний поріг суми до 400 тис. грн і зменшує список ознак операцій. Тепер їх всього чотири. Звітувати потрібно про такі операції: готівкові операції; переказ коштів за кордон; операції політиків; операції клієнтів з держав, які працюють в сірій зоні.

Раніше в НБУ заявили, що оновлені вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, які набирають чинності з 28 квітня, не будуть мати істотного впливу на переважну більшість операцій з переказу коштів.

Нагадаємо, за даними НБУ новий закон про фінмоніторинг ніяк не позначиться на оплаті комунальних послуг, поповненні мобільних телефонів, переказах і оплаті карткою. Разом з тим, зміни торкнуться роботи небанківських фінустанов і переказів готівкою.