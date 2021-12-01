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Нові правила адаптивного карантину, законопроект 5600 та заява Путіна про "червоні лінії": новини за 30 листопада

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Середа 01 грудня 2021 08:30
Нові правила адаптивного карантину, законопроект 5600 та заява Путіна про "червоні лінії": новини за 30 листопада Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

В Україні діятимуть нові карантинні правила, Верховна рада ухвалила законопроект 5600, президент Росії Володимир Путін назвав "червоні лінії" по Україні. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 30 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Адаптивний карантин в Україні змінили

Нові правила карантину почнуть діяти з 6 грудня. Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки. З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні буде зобов'язаний перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

Детальніше про зміни карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Рада ухвалила законопроект 5600: які податки зростуть

Верховна рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. Проект №5600 у другому читанні підтримали 255 депутатів.

Законом вводиться мінімальне податкове зобов’язання щодо земельної ділянки. Також змінилися податки на нерухомість, на бізнес та на руду. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Путін назвав "червоні лінії" щодо України

Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як "червоні лінії". Якщо вона побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на форумі "Росія кличе".

Також Путін заявив, що Україні і РФ треба налагодити відносини. Якщо це вдасться, то загроз ніби-то ніхто відчувати не буде.

У колонії померла 20-річна дівчина, яку засудили на 15 років за вбивство інструктора тиру в Полтаві

В СІЗО померла 20-річна Вероніка Моторіна, яку засудили до 15 років позбавлення волі за вбивство 64-річного інструктора тиру в Полтаві. Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик з колонії о 19:32. Лікарі спробували врятувати дівчину, але, на жаль, не вийшло. О 20:53 медики констатували її смерть.

Адвокат Вероніки заявив, що він не володіє ніякою інформацією щодо смерті засудженої. Водночас повідомляється, що, за словами їх джерела, дівчина цілий день нічого не їла, курила і пила каву. Нібито її схопила епілепсія.

Лукашенко вперше назвав Крим "де-юре російським". І відвідає його з Путіним

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Ми всі розуміли, що Крим де-факто - це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським", - наголосив Лукашенко.

В Мічигані 15-річний підліток влаштував стрілянину у школі. Є загиблі

В одному з навчальних закладів Мічигану сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє осіб. Вогонь відкрив 15-річний підліток.

За словами шерифа округу Окленд Майкла МакКейба, внаслідок стрілянини загинули троє учнів й щонайменше шестеро осіб були поранені, у тому числі один із викладачів. Затриманий підліток відмовився надавати покази.

Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Погода в Україні в грудні може засмутити українців різкими перепадами вже в першій декаді місяця. Синоптики прогнозують сильні снігопади, а також морози в деяких регіонах до -23 градусів вночі і до -15 вдень.

Докладний прогноз на перший місяць зими - в матеріалі Styler.

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