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Нові AirPods, смарт-годинник та iPhone 14: що покажуть на презентації Apple

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Купертіно, Понеділок 05 вересня 2022 17:30
Нові AirPods, смарт-годинник та iPhone 14: що покажуть на презентації Apple Фото: Apple проведе презентацію 7 вересня (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американська компанія Apple анонсувала презентацію на 7 вересня 2022 року. Крім традиційних iPhone очікуються й інші не менш цікаві гаджети.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про майбутні новинки.

Нова лінійка iPhone 14

Старші моделі Pro і Pro Max отримають процесори нового покоління A16, в той час як iPhone 14 і iPhone 14 Max залишаться на чіпах A15. Істотно зміниться екран в Pro-версіях - замість звичного "чубчика" там вперше буде реалізовано виріз у формі"капсули".

Крім того, смартфони отримають поліпшені камери, сенсори на задній панелі стануть ще більшими. Ціни на базовий iPhone стартуватимуть від 799 доларів, на iPhone 14 Pro - від 1099 доларів.

Фото: рендери нових iPhone 13 (letsgodigital.org)

Детальніше про ціни і характеристики читайте в матеріалі "Apple цього тижня покаже новий смартфон: що відомо про iPhone 14".

Apple Watch

За даними інсайдерів, на презентації можуть показати відразу три моделі смарт-годинників - Apple Watch Series 8, оновлені SE та новинку Pro для любителів екстремального спорту.

Series 8 отримають чіп S8, збільшений дисплей і датчик температури тіла. Підтримка функцій вимірювання пульсу та рівня насичення крові киснем залишиться.

Нові AirPods, смарт-годинник та iPhone 14: що покажуть на презентації Apple

Фото: однією з головних новинок на презентації 7 вересня стануть Apple Watch Series 8 (macrumors.com)

Apple Watch SE прийдуть на зміну бюджетним Series 3. Вони, ймовірно, отримають той же чіп S8. Apple Watch Pro оснастять великим 47-міліметровим ударостійким екраном, металевим корпусом і розширеними можливостями з відстеження фізичної активності.

AirPods Pro

Нове покоління бездротових навушників AirPods Pro 2 отримає новий дизайн і підтримку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC), що дозволить відтворювати звук більш високої якості.

Нові AirPods, смарт-годинник та iPhone 14: що покажуть на презентації Apple

Фото: AirPods Pro цього року отримають оновлення (macrumors com)

Оновлять купертинівці й кейс для зарядки. У ньому розмістять невеликий динамік, який видаватиме звук, коли власник буде шукати його через додаток "Локатор".

Нові операційні системи

Профільні видання пишуть, що на презентації 7 вересня можуть назвати дату релізу операційних систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 і tvOS 16 для різних гаджетів.

Що стосується оновлення для iPhone, то з'явиться можливість кастомізації екрану блокування і додавання віджетів, а в iMessage тепер можна буде редагувати і видаляти відправлені повідомлення. Крім того, в останній бета-версії iOS 16 повернули відображення відсотка заряду батареї.

Що ще можуть показати

Аналітики не виключають, що Apple може показати ще й планшет iPad, комп'ютер Mac mini та ноутбук MacBook Pro. Хоча, за іншою інформацією, їх презентацію відкладуть на жовтень. Цього року очікується вихід iPad Pro на чіпі M2, а також базового iPad з процесором A14.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше з 2018 року Apple Watch отримають новий дизайн. Його вже назвали "еволюцією поточної прямокутної форми".

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