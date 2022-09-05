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Новые AirPods, смарт-часы и iPhone 14: что покажут на презентации Apple

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Купертино, Понедельник 05 сентября 2022 17:30
Новые AirPods, смарт-часы и iPhone 14: что покажут на презентации Apple Фото: Apple проведет презентацию 7 сентября (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Американская компания Apple анонсировала презентацию на 7 сентября 2022 года. Помимо традиционных iPhone ожидаются и другие не менее интересные гаджеты.

РБК-Украина собрало все, что известно о будущих новинках.

Новая линейка iPhone 14

Старшие модели Pro и Pro Max получат процессоры нового поколения A16, в то время как iPhone 14 и iPhone 14 Max останутся на чипах A15. Существенно изменится экран в Pro-версиях - вместо привычной "челки" там впервые будет реализован вырез в форме "капсулы".

Кроме того, смартфоны получат улучшенные камеры, сенсоры на задней панели станут еще больше. Цены на базовый iPhone будут стартовать от 799 долларов, на iPhone 14 Pro - от 1099 долларов.

Фото: рендеры новых iPhone 13 (letsgodigital.org)

Подробнее о ценах и характеристиках читайте в материале "Apple на этой неделе покажет новый смартфон: что известно об iPhone 14".

Apple Watch

По данным инсайдеров, на презентации могут показать сразу три модели смарт-часов - Apple Watch Series 8, обновленные SE и новинку Pro для любителей экстремального спорта.

Series 8 получат чип S8, увеличенный дисплей и датчик температуры тела. Поддержка функций измерения пульса и уровня насыщения крови кислородом останется.

Новые AirPods, смарт-часы и iPhone 14: что покажут на презентации Apple

Фото: одной из главных новинок на презентации 7 сентября станут Apple Watch Series 8 (macrumors.com)

Apple Watch SE придут на смену бюджетным Series 3. Вероятно, они получат тот же чип S8. Apple Watch Pro оснастят большим 47-милиметровым ударопрочным экраном, металлическим корпусом и расширенными возможностями по отслеживанию физической активности.

AirPods Pro

Новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro 2 получит новый дизайн и поддержку кодека Apple Lossless Audio Codec (ALAC), что позволит воспроизводить звук более высокого качества.

Новые AirPods, смарт-часы и iPhone 14: что покажут на презентации Apple

Фото: AirPods Pro в этом году получат обновление (macrumors com)

Обновят купертиновцы и кейс для зарядки. В нем разместят небольшой динамик, который будет издавать звук, когда владелец будет искать его через приложение "Локатор".

Новые операционные системы

Профильные издания пишут, что на презентации 7 сентября могут назвать дату релиза операционных систем iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16 для различных гаджетов.

Что касается обновления для iPhone, то появится возможность кастомизации экрана блокировки и добавления виджетов, а в iMessage теперь можно будет редактировать и удалять отправленные сообщения. Кроме того, в последней бета-версии iOS 16 вернули отображение процента заряда в строке состояния.

Что еще могут показать

Аналитики не исключают, что Apple может показать еще и планшет iPad, компьютер Mac mini и ноутбук MacBook Pro. Хотя, по другой информации, их презентацию отложат на октябрь. В этом году ожидается выход iPad Pro на чипе M2, а также базового iPad с процессором A14.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые с 2018 года Apple Watch получат новый дизайн. Его уже назвали "эволюцией текущей прямоугольной формы".

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