У Греції стався землетрус. У містах з'явились патрулі рятувальників
Сьогодні поблизу грецького міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки стався землетрус. Його магнітуда становила 4,9 бала за школою Ріхтера.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Як повідомляється, землетрус стався о 5:36 на відстані 11 км на південний схід від міста. Після цього на відстані 13 км від Нафпактоса були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 4,1.
Наразі повідомлень про пошкодження від сейсмічних вібрацій не надходило. Однак рятувальники з міст Айгіо та Нафпактос продовжують проводити патрулювання для виявлення будь-яких проблем через землетруси.
За словами професора геології в Університеті Патри та лабораторії сейсмології Ефтіміос Сокос, у Греції останнім часом зростає сейсмічна активність.
Нагадаємо, 13 лютого близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. У результаті постраждали близько 150 осіб та ще 950 тисяч домогосподарств опинилися без електрики.
Також РБК-Україна писало, що в результаті землетрусу у Вірменії за медичною допомогою звернулися 25 осіб. Більшість з них мали легкі ушкодження.