У Греції стався землетрус. У містах з'явились патрулі рятувальників

Сьогодні поблизу грецького міста Нафпактос на північному узбережжі Коринфської затоки стався землетрус. Його магнітуда становила 4,9 бала за школою Ріхтера.

Як повідомляється, землетрус стався о 5:36 на відстані 11 км на південний схід від міста. Після цього на відстані 13 км від Нафпактоса були зафіксовані нові підземні поштовхи магнітудою 4,1.

Наразі повідомлень про пошкодження від сейсмічних вібрацій не надходило. Однак рятувальники з міст Айгіо та Нафпактос продовжують проводити патрулювання для виявлення будь-яких проблем через землетруси.

За словами професора геології в Університеті Патри та лабораторії сейсмології Ефтіміос Сокос, у Греції останнім часом зростає сейсмічна активність.