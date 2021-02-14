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Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150

Новость на русском → Фукусіма, Неділя 14 лютого 2021 14:07
Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150 Фото: землетрус в Японії (twitter.com/AsianOSINT)
Автор: РБК-Україна

У результаті землетрусу в Японії постраждали близько 150 осіб. Ще 950 тисяч домогосподарств опинилися без електрики.

Про це повідомляє Kyodo.

У префектурах Міягі і Фукусіма почалися перебої з водопостачанням. Крім того, з-за обвалів виявилися перекриті деякі дороги, порушено рух швидкісних поїздів.

Про загиблих поки не повідомляється.

Нагадаємо, 13 лютого у Японії стався землетрус магнітудою 7,3. Воно сталося неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

Сьогодні в японській префектурі Фукусіма зафіксували повторний землетрус.

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