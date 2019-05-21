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Поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення стрілку в мечетях

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 12:00
Поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення стрілку в мечетях
Фото: метро стрілянини в Крайстчерчі (Global Look Press/Sanka Vidanagama/ZUMAPRESS.com)

Стрілка звинувачують у тероризмі і вбивствах

Передбачуваному стрілку в мечетях в Крайстчерчі Брентону Тарранту поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zeland Herald.

Видання зазначає, що Тарранту закидають тероризм. Крім того, йому висунули додаткове звинувачення у вбивстві і два додаткових звинувачення в замаху на вбивство.

Як зазначив комісар місцевої поліції Майк Буш, звинувачення буде стверджувати, що в Крайстчерчі 15 березня був здійснений терористичний акт.

У цілому звинувачення проти Тарранта включає в себе 51 звинувачення у вбивстві, що дорівнює числу жертв стрілянини, а також 40 звинувачення в замаху на вбивство і одне звинувачення за законом про протидію тероризму.

Нагадаємо, 13 травня, Нова Зеландія розслідування теракту в мечетях в Крайстчерчі, внаслідок якого загинула 51 людина. В ході розслідування, яке проведе Королівська комісія Нової Зеландії, буде вивчена діяльність підозрюваного бойовика, що влаштував стрілянину, та використання соціальних мереж і міжнародних зв'язків.

Нова Зеландія починає розслідування масового вбивства в мечетях Крайстчерча Число жертв теракту в Новій Зеландії зросло до 51
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