У Новій Каховці прогриміли вибухи, зафіксовано приліт

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.
"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіях" Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об'їзній", - зазначив він і опублікував фото.
Фото: Нова Каховка після прильоту (facebook.com/sergey.khlan)
Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин.
"Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл", - зазначив він.
Нагадаємо, минулого тижня Збройні сили України завдали ударів по двом пунктам управління російських військ і посадочному майданчику в Новій Каховці.
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