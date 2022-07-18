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У Новій Каховці прогриміли вибухи, зафіксовано приліт

Фото: стовп диму на місці вибухів у Новій Каховці (facebook.com/oleh.baturin)
Автор: Сергей Новиков

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Цікаво, а Нова Каховка обжене по "серіях" Чорнобаївку? Зафіксовано приліт по росіянам в районі асфальтного заводу на об'їзній", - зазначив він і опублікував фото.

Фото: Нова Каховка після прильоту (facebook.com/sergey.khlan)

Інформацію про вибухи також підтвердив журналіст Олег Батурин.

"Після вибухів горить в районі Каховського шлюзу і в соснах за мікрорайоном Сокіл", - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Збройні сили України завдали ударів по двом пунктам управління російських військ і посадочному майданчику в Новій Каховці.

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Новая КаховкаВибух