Синєгубов пояснив складність перехоплення ракет, випущених по Харкову

За словами Синєгубова російські ракети, які випускають з території Росії долітають за 30-40 секунд через близькість розташування міста до кордону.

“Системи протиповітряної та протиракетної оборони, які б могли закрити небо Харкова від російських ракет існують. Проте хочу зазначити, що те, що до нас прилітає не дорівнює тій кількості ракет, які випускають з території Російської Федерації”, - таким чином очільник області пояснює, що частина з випущених ракет збивається українськими військовими.

Про всі деталі протиракетної оборони Синєгубов розповідати не може, проте запевняє, що наразі військовими робиться все задля убезпечення міста від постійних обстрілів.

Як додав глава ОВА, за останню добу Харків та область знову потерпали від ракетних ударів, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 10 були поранені. Також була зруйнована школа та будинки.