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Що не так із новоствореним БЕБ: головні мінуси "відформатованого" органу

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 18:25
Що не так із новоствореним БЕБ: головні мінуси "відформатованого" органу Фото: Бюро економбезпеки має замінити податкову міліцію (fdlx.com)
Автор: Наталія Гурковська

Наприкінці минулого року було запущено новий орган - Бюро економічної безпеки (БЕБ), на який покладалися надії щодо ліквідації звичних для бізнесу рейдів у стилі "маски-шоу". Але, судячи з того, як проходив процес запуску БЕБ, особливих підстав сподіватися на те, що вдасться в новий орган вдихнути "свіже дихання", представники українського бізнесу поки що не мають.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки".

У статті вказуються відразу кілька моментів, які й стали приводом для побоювань у представників бізнесу в тому, що від БЕБ чекати чогось нового навряд чи вдасться. Так:

  • запуск БЕБ розтягнувся майже на цілий рік;
  • відбір глави нової структури супроводжувався звичними скандалами;
  • більше половини нових кадрів БЕБ - вихідці з тієї ж ДФС;
  • і "вишенька на торті" - центральний апарат БЕБ перебуватиме в будівлі тієї ж фіскальної служби.

Також новостворений орган практично тут же "засвітився" у ЗМІ, причому з неприємного боку. Так, співробітник Бюро був причетний до злочинної схеми розкрадання комунальних засобів у Києві. А 1 лютого співробітники БЕБ разом із прокурорами та СБУшниками провели раптові обшуки на підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі.

Про те, які надії все ж таки були у українського бізнесу у зв'язку із запуском БЕБ, - докладніше у матеріалі РБК-Україна.

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Бюро економічної безпеки
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