Що не так із новоствореним БЕБ: головні мінуси "відформатованого" органу

Наприкінці минулого року було запущено новий орган - Бюро економічної безпеки (БЕБ), на який покладалися надії щодо ліквідації звичних для бізнесу рейдів у стилі "маски-шоу". Але, судячи з того, як проходив процес запуску БЕБ, особливих підстав сподіватися на те, що вдасться в новий орган вдихнути "свіже дихання", представники українського бізнесу поки що не мають.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Ошукані надії. Чому українському бізнесу не варто чекати нічого хорошого від Бюро економічної безпеки ".

У статті вказуються відразу кілька моментів, які й стали приводом для побоювань у представників бізнесу в тому, що від БЕБ чекати чогось нового навряд чи вдасться. Так:

запуск БЕБ розтягнувся майже на цілий рік;

відбір глави нової структури супроводжувався звичними скандалами;

більше половини нових кадрів БЕБ - вихідці з тієї ж ДФС;

і "вишенька на торті" - центральний апарат БЕБ перебуватиме в будівлі тієї ж фіскальної служби.

Також новостворений орган практично тут же "засвітився" у ЗМІ, причому з неприємного боку. Так, співробітник Бюро був причетний до злочинної схеми розкрадання комунальних засобів у Києві. А 1 лютого співробітники БЕБ разом із прокурорами та СБУшниками провели раптові обшуки на підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі.