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У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера

Автор: РБК-Україна

У Новоросійському порту стався викид нафти при завантаженні грецького танкера. Точний обсяг забруднень поки встановлюють фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Інцидент стався біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

"При завантаженні судна Minerva Symphony (порт приписки Пірей, прапор Греції) через виносний причальний пристрій з терміналу КТК стався залповий викид сирої нафти", - повідомили в прес-службі відомства. НП сталася в морі в 6 км від берега.

Площа забруднення склала 200 кв.м. КТК усуває розлив власними силами, запиту в Росморрічфлот від власника терміналу не надходило. "Сили і засоби філії морської рятувальної служби приведені в повну готовність", - зазначили в Каспійському трубопровідному консорціумі.

Нагадаємо, що з Росії намагалися переправити в Україну контрабандну нафту на більш ніж 733 млн гривень.

Також Україна спростувала контрабанду нафти з РФ: була транзитна поставка в Білорусь.

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