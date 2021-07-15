Із Росії намагались переправити в Україну контрабандну нафту на понад 733 млн гривень

В Україну з Росії намагалися незаконно переправити 80 тисяч тонн нафти. Загальна вартість контрабандного продукту становила понад 733 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу російської митниці.

Зазначено, що капітан танкера "ALTAI", після завантаження 80 тисяч тонн нафти в порту Новоросійськ, вказав порт призначення "Аугуста" (Італія).

Однак, після виходу з території РФ він відправився в український порт "Південний", де здійснив вивантаження товару.

Відомо, що капітан танкера від представника компанії-оператора, зареєстрованої у Великобританії, заздалегідь отримав рейсове завдання на перевезення нафти в Україну, а також вказівку про нерозголошення в порту навантаження відомостей про порт призначення та одержувача вантажу.