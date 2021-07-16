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Україна спростувала контрабанду нафти з РФ: була транзитна поставка до Білорусі

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Київ, П'ятниця 16 липня 2021 15:02
Україна спростувала контрабанду нафти з РФ: була транзитна поставка до Білорусі Фото: Україна спростувала контрабанду нафти з Росії (marinetraffic.com)
Автор: РБК-Україна

Нібито контрабандні 80 тис. тонн нафти, про які вчора заявила Федеральна митна служба Росії, виявилися транзитним постачанням. Україна не приймала її на імпорт, оскільки нафта була призначена для Білорусі.

Про це РБК-Україна повідомили в "Укртранснафті".

Повідомляється, що "Укртранснафта" прийняла танкер Altai з цією нафтою в порту "Південний" в березні 2020 року, країною походження був вказаний Казахстан.

"Зазначена нафта на територію України не імпортувалася, а була транспортована транзитом до Білорусі на Мозирський НПЗ в рамках договору "Укртранснафти" з BNK (UK) Limited (Великобританія)", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, вчора ФМС Росії заявила, що в Україну з Росії нібито переправили 80 тисяч тонн нафти, а загальна вартість "контрабандного продукту" склала понад 733 млн гривень.

Зокрема, в Новоросійському порту капітан танкера Altai вказав порт призначення " Аугуста "(Італія), але вивантажив нафту в порту "Південний". При цьому капітан заздалегідь отримав від BNK завдання на перевезення нафти в Україну і вказівку не розголошувати це в порту навантаження.

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