Новогодний стол подорожал: сколько заплатит украинская семья в этом году

Расчеты ученых свидетельствуют, что салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: колбаса - 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя), соленые огурцы - 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонеза - 22 ,90 грн (+6,9% в зависимости от марки). Картофель цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) нужно заплатить всего 11,68 грн. Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года - 45 грн за 0,5 кг. На остальные составляющие салата цены снизились: 6 шт. яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2%), 2 морковки (380 г) - 3,33 грн (на 55,3%), 2 луковицы (230 г) - 2,99 грн (на 54, 4%).

За счет уменьшения цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) салат "Селедка под шубой" (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года - 133,08 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) - 3,89 грн, 1 свекла (250 г) - 2,48 грн, 1 луковица (170 г) - 2,14 грн, 1 морковка (190 г) - 1,67 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подбрюшины копченой - 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий - 260 грн (+4%). Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 грн (рост цены на 18,3%). В общей сложности стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - в 116,66 грн, а пачка масла сливочного (200 г) - в 72,04 грн. Молочные продукты в этом году прибавили в цене 2,2-10,2%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 328,99 грн - на 29% больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,80 грн, грибы (1 кг) - 120 грн (+54%), перец сладкий (0,5 кг) - 67,19 грн (+12,9%), огурцы свежие (0,5 кг) - 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) - 68 грн (+1,5%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов заплатим 100 грн, 1 кг бананов обойдется, в среднем, 59 грн, 1 лимон (200 г) - 11,20 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 28 грн (+8,5%). Шоколадные конфеты - в среднем 200 грн за 1 кг (+8,1%).

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75л) обойдется в 179 грн. Чуть больше - 210 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренди "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 27,9% и 0,5%.

Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 59,60 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) - 20,32 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) - 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене соответственно на 19,2 и 17,8%.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем в 280 грн, а 200 г красной рыбы - в 245 грн.

Следовательно стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 грн., что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 грн.

Цены в Украине

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%. Цены на продукты питания за год выросли всего на 2,4%.

По данным опроса КМИС, популярность Нового года значительно упала среди украинцев. Новый год, торжественно отмечаемый во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас только на пятом месте (52%).