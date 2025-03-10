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На Новопавловском направлении украинские военные сбили несколько вражеских дронов Zala (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные сбили российский разведчик Zala (wikinews.org)
Автор: Наталья Кава

На Новопавловском направлении пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем обнаружили вражеские дроны разведчики. В результате были уничтожены беспилотники типа Zala.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, пилоты батальона беспилотных систем обнаружили в небе вражеские дроны. Они в разное время пытались вести воздушную разведку позиций наших защитников.

Благодаря умелым действиям пилотов дронов, российские беспилотники были сбиты и больше не будут летать в нашем небе. Они также не будут вести воздушную разведку наших позиций на том направлении.

Что известно о Zala

Российские дроны Zala производятся компанией Zala Aero Group, которая входит в состав концерна Калашников. Они предназначены для разведки, корректировки огня артиллерии, ведения наблюдения и выполнения ударных задач.

Одно из ключевых преимуществ беспилотников Zala - их компактность и малошумность, что позволяет осуществлять незаметные операции. Например, модель Zala 421-16Е способна находиться в воздухе до 4 часов, а ее дальность полета достигает 150 км.

Значительная роль дронов Zala в современных боевых действиях объясняется их адаптивностью и простотой использования. Россия активно применяет их в войне против Украины, используя разведывательные модели для сбора данных и наведения артиллерии, а ударные - для атак на военные объекты и критическую инфраструктуру.

Потери россиян

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, склад боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1190 человек. Также украинские воины обезвредили 18 танков, 40 боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство противовоздушной обороны, 241 дрон и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.

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