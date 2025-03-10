На Новопавловском направлении украинские военные сбили несколько вражеских дронов Zala (видео)

Как рассказали военные, пилоты батальона беспилотных систем обнаружили в небе вражеские дроны. Они в разное время пытались вести воздушную разведку позиций наших защитников.

Благодаря умелым действиям пилотов дронов, российские беспилотники были сбиты и больше не будут летать в нашем небе. Они также не будут вести воздушную разведку наших позиций на том направлении.

Что известно о Zala

Российские дроны Zala производятся компанией Zala Aero Group, которая входит в состав концерна Калашников. Они предназначены для разведки, корректировки огня артиллерии, ведения наблюдения и выполнения ударных задач.

Одно из ключевых преимуществ беспилотников Zala - их компактность и малошумность, что позволяет осуществлять незаметные операции. Например, модель Zala 421-16Е способна находиться в воздухе до 4 часов, а ее дальность полета достигает 150 км.

Значительная роль дронов Zala в современных боевых действиях объясняется их адаптивностью и простотой использования. Россия активно применяет их в войне против Украины, используя разведывательные модели для сбора данных и наведения артиллерии, а ударные - для атак на военные объекты и критическую инфраструктуру.