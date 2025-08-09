Новопавловское и Покровское направления под давлением: Генштаб обновил карту боев

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Россия нанесла два ракетных и 74 авиационных удара, использовав три ракеты и 122 управляемые авиабомбы, а также более 5 тысяч дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, агрессор нанес два ракетных и 74 авиационных удара, сбросив 122 управляемые авиационные бомбы. Также применены 5 089 дронов-камикадзе и осуществлен 6 361 артиллерийский обстрел.
Враг наносил авиаудары, в частности по районам Белогорья, Новоданиловки, Орехова в Запорожье и Ольговки на Херсонщине.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ в ответ поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один другой важный объект противника.
Северо-Слобожанское и Курское направления - 12 боестолкновений, 15 авиаударов и 38 КАБов, 259 артобстрелов, из них 11 из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление - девять боев в районе Волчанска и Нововасильевки.
Купянское направление - семь атак в районах Мирного, Купянска, Голубовки и Новой Кругляковки.
Лиманское направление - 24 атаки возле Грековки, Карповки, Заречного, Колодязов, Торского, Дибровы, Серебрянки, Ямполовки, а также в направлении Шандриголово и Ямполя.
Северское направление - две атаки возле Григорьевки и Федоровки.
Краматорское направление - четыре боя в районах Часового Яра и Белой Горы.
Торецкое направление - 10 атак возле Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.
Покровское направ ление - 45 атак возле Зверевого, Владимировки, Родинского, Полтавки, Бойковки, Миролюбовки, Новоэкономического, Покровска, Красного Лимана, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоукраинки, Зеленого Кута, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.
Новопавловское направление - 26 атак возле Филиала, Зеленого Поля, Толстого, Темировки, Малиевки, Новополя, Воскресенки, Ольговского и в направлении Январского.
Гуляйпольское направление - отбит штурм возле Малиновки.
Ореховское направление - четыре атаки возле Каменского и в сторону Новоандреевки.
Приднепровское направление - восемь атак без успеха для врага.
Волынское и Полесское направления - признаков наступательных группировок противника не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, одну боевую бронированную машину, 41 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 125 единиц автомобильной техники оккупантов.