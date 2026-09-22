О чем идет речь в обращении

Депутаты, чьи родственники погибли на войне, готовят неопубликованное обращение к министру обороны РФ Андрею Белоусову. В нем они призывают вывести войска из проблемных участков фронта, чтобы сохранить жизнь военных и управляемость подразделениями.

Отдельно в обращении говорится о непрофессионализме начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. Депутаты также обращают внимание на системную ложь, которую культивируют российские генералы ради очередных наград за "взятые" населенные пункты.

Ситуация на Лиманском направлении

Речь идет о севере Донецкой области в районе населенного пункта Лиман, где Силы обороны Украины проводят операцию "Вивальди". Именно оттуда депутатам РФстало известно о колоссальных потерях среди российских войск.

Агенты движения "АТЕШ" в составе группировки войск "Центр" ВС РФ сообщают о существенном техническом превосходстве украинских подразделений на этом участке фронта. Российские военные отмечают новые роботизированные системы, применяемые украинцами.

Напомним, в РФ объявили предварительные результаты "выборов" в Госдуму, на которых партия власти "Единая Россия" набирает около 57 процентов голосов.