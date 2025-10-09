В новом жилищном законодательстве предусмотрят предохранители для банков: Шуляк рассказала детали

Народные депутаты, правительство и стейкхолдеры финализируют положения законопроекта об основных принципах жилищной политики. Ряд норм, касающихся запрета отчуждения жилья, которое было приобретено с помощью льготных финансово-кредитных механизмов, предусмотренных законопроектом, будет влиять на банковский сектор, поэтому его представителей привлекают к доработке.

Об этом во время очередного заседания Рабочей группы по вопросам доработки законопроекта №12377 и его подготовки ко второму чтению сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

Среди последних изменений - предлагают возможность пользования льготной ипотекой только один раз. Однако это не единственный предохранитель, на котором настаивают банки.

По ее словам, отработка правок по финансово-кредитным механизмам, предусмотренных законопроектом "Об основных принципах жилищной политики" происходит при участии представителей Национальной ассоциации банков Украины, Минобновления, НАБУ, народных депутатов, а также экспертов по вопросам жилищной политики и финансового права.

Одна из тем законопроекта, которая вызывает дискуссии с представителями банковской сферы, касается обеспечения предмета ипотеки и норм, регулирующих финансово-кредитные механизмы поддержки строительства и приобретения жилья. Поэтому сейчас целью доработки норм законопроекта, которые непосредственно этого касаются, является обеспечение баланса между правом человека на жилье и правом банка вернуть выданные средства.

"Мы говорим о том, что определяет практическую жизнеспособность всего законопроекта, ведь жилищная политика - это не только о социальной справедливости, но и об экономической ответственности. Когда государство участвует в поддержке человека, оно должно одновременно сохранять предсказуемость для финансовых институтов, кредитующих это жилье", - акцентировала Елена Шуляк.

Она добавила, что сейчас доработка норм относительно финансово-кредитных механизмов сосредоточена на вопросах о том, как согласовать конституционное право на жилье со специальными нормами Закона "Об ипотеке", предусматривающими внесудебные способы взыскания, как избежать коллизий между жилищным и гражданским законодательством и как сделать государственную поддержку не только социальным жестом, но и финансово сбалансированным инструментом, который не сдерживает развитие рынка ипотеки.

Нормы об отчуждении жилья, приобретенного с помощью льготных ипотечных программ, активно дорабатываются для создания максимально эффективного инструмента, который и будет решать жилищный вопрос граждан, и одновременно не будет противоречить действующим нормам законодательства об ипотеке.

"Право на жилье не должно уничтожать сам институт ипотеки. Если государство создает десятилетний запрет на отчуждение жилья, приобретенного при государственной поддержке, оно должно одновременно обеспечить правовую возможность обращения взыскания в случае неплатежей, чтобы не подрывать доверие к рынку кредитования", - отметила Елена Шуляк.

Как отметила парламентарий, это важно учитывать, поскольку льготных ипотечных программ, предусмотренных в новом законодательстве, будет несколько. Поэтому их функционирование будет иметь влияние на банковский сектор в целом.