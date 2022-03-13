Новому "меру" Мелітополя Данильченко оголосили підозру в держзраді

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.



На виконання отриманого від представників РФ завдання вона проголосила себе "виконуючою обов’язки Мелітопольського міського голови" та активно здійснювала дії щодо організації та упорядкування окупаційної влади на території м. Мелітополь та Мелітопольського району.



Проголосивши про створення невизначеним законодавством України органу - "Комитет народных избранников", підозрювана закликала українців до його підтримання та припинення супротиву мешканців міста окупаційній владі.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера"в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

Після чого депутати Мелітопольської міської ради закликали відкрити справу про держзраду щодо створення окупаційної адміністрації представниками партії "Опозиційний блок".

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