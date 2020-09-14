ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Новому Орлеані оголосили евакуацію через шторм

Автор: Андрій Козловський

У США жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наближається до міста. Також евакуацію оголосили в низці інших міст на південному сході Луїзіани.

Популярні новини

Про це повідомляє Axios.

Очікується, що сьогодні шторм "Саллі" посилиться до урагану. Швидкість вітру в межах атмосферного явища становить зараз близько 26,3 м/с і продовжує зростати. Ураган рухається на північний захід зі швидкістю 3,6 м/с.

Нагадаємо, напередодні губернатор штату Луїзіана США Джон Бел Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі".

Крім того, кількість загиблих в результаті урагану "Лаура" у штаті Луїзіана зросла до 16 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у США ураган першої категорії Ісаіас дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України шторм