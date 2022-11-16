Новоград-Волынскому вернули историческое название: как переименовали город

Кроме того, Новоград-Волынский район был переименован в Звягельский район.

Добавим, что название Звягель город имел с ХV века. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.

РБК-Украина ранее сообщала об инициативе Верховной Рады по переименованию города.

Также отметим, что недавно в Киеве переименовали ряд улиц.

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