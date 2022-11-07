Новоград-Волынскому хотят вернуть историческое название: предложение уже в Раде

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на постановление №8179 , зарегистрированное в Верховной раде.

Авторами постановления выступили Андрей Клочко ("Слуга народа"), Виталий Безгин ("Слуга народа") и Игорь Гузь (беспартийный). В пояснительной записке указывается, что Житомирский областной совет обратился в Верховную раду с предложением переименовать Новоград-Волынский в Звягель, а также изменить название Новоград-Волынского района на Звягельский.

Отметим, что название Звягель город имел с ХV в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

В Комитете Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали предложение о переименовании.