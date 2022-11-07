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Новоград-Волынскому хотят вернуть историческое название: предложение уже в Раде

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 ноября 2022 19:26
Новоград-Волынскому хотят вернуть историческое название: предложение уже в Раде Фото: Новоград-Волынский хотят переименовать в Звягель (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В Верховной раде Украины предлагают вернуть городу Новоград-Волынский Житомирской области его историческое название - Звягель.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление №8179, зарегистрированное в Верховной раде.

Авторами постановления выступили Андрей Клочко ("Слуга народа"), Виталий Безгин ("Слуга народа") и Игорь Гузь (беспартийный). В пояснительной записке указывается, что Житомирский областной совет обратился в Верховную раду с предложением переименовать Новоград-Волынский в Звягель, а также изменить название Новоград-Волынского района на Звягельский.

Отметим, что название Звягель город имел с ХV в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

В Комитете Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали предложение о переименовании.

Напомним, что в Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, переулков и площадей, связанных с Россией и советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в Киеве появилась улица имени Романа Ратушного.

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