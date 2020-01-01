Новорічну ніч на Софіївській площі Києва зустріли понад 100 тис. осіб

Понад 100 тисяч киян і гостей столиці зустрічали новий 2020 рік на Софійській площі, де відбувся святковий концерт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

При цьому наголошується, що на Контрактову площу в новорічну ніч прийшли понад 40 тисяч людей.

У КМДА додали, що новорічна ніч у Києві пройшла спокійно. Так, протягом ночі рятувальникам не надійшло жодного дзвінка з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Департаменту охорони здоров'я, до медиків, які чергували у місцях проведення масових заходів, протягом новорічної ночі звернення не надходили.

Нагадаємо, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ніч на перше січня в Україні пройшла без особливих порушень публічної безпеки. При цьому наголошується, що в новорічну ніч чергували 2,4 тисячі силовиків.

Крім того, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік.