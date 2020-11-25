Названа можлива причина звільнення Буславець з Міненерго

Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ua)

Звільнення т.в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець стало результатом боротьби за переділ впливу в українській енергетиці.

Про це повідомляє Newsone.

Як відомо, Буславець була знята з посади без попередніх слухань, відкритої дискусії та критичних публікацій.

Водночас відзначає Newsone, сьогодні в енергетичній галузі йде жорстка боротьба між олігархами і кланами.

"Активно обговорюється версія про те, що Буславець зупиняла АЕС, чим добряче розлютила Коломойського і Пінчука, чиї феросплавні заводи потребують дешевої електроенергії", - йдеться в публікації.

Однак, зупинка енергоблоків АЕС в нинішньому році почалася ще до призначення Буславець. А нинішній пуск енергоблоку на Запорізькій АЕС був запланований також до її відставки.

Newsone також звертає увагу на розбіжності Буславець з головою парламентського комітету з енергетики Андрієм Герусом.

Аналізуючи ймовірність повернення Ольги Буславець в Міненерго в якості міністра, видання зазначає, що необхідна підтримка парламентської більшості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада звільнив Ольгу Буславець від виконання обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища. Замість неї призначено Юрій Миколайович Бойко.