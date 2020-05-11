Новий уряд Ізраїлю складе присягу 14 травня

Церемонія складання присяги нового уряду Ізраїля, сформованого за результатами виборів 2 березня, відбудеться у четвер, 14 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кнесету Ізраїля.

Так, вже у четвер новий Кабінет міністрів Ізраїля, формування якого було доручено прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, складе свою присягу. Церемонію було призначено на 13:00 за місцевим часом.

"Спікер Кнесету Бені Ганц оголосив, що інавгурація 35-го уряду Ізраїлю під керівництвом Нетаньяху і заступника прем'єр-міністра (ним стане відповідно до коаліційної угоди сам Ганц, який очолює партію "Кахоль-Лаван" - ред.) відповідно до поправки до закону, схваленого минулого тижня Кнесетом, відбудеться після проведення слухань у четвер о 13:00", - йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вищий суд справедливості Ізраїлю дозволив Нетаньяху формувати уряд за підсумками виборів 2 березня. Суд відхилив клопотання проти призначення Нетаньяху главою ізраїльського уряду.

Як писало РБК-Україна, за підсумками третіх за рік парламентських виборів в Ізраїлі блок Нетаньяху не зміг самостійно отримати більшість у Кнесеті. Лідер партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганц повинен був сформувати новий уряд до 13 квітня, але йому цього не вдалося і мандат отримав Нетаньяху.