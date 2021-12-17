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Новий уряд Німеччини зробив рішучі заяви про "Північний потік-2", - Держдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США провели хороші переговори з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2". Німецька сторона зробила дуже рішучі заяви щодо газопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

"Що стосується "Північного потоку-2", ви бачили угоду між США і Німеччиною щодо наслідків для безпеки України і Європи в міру просування вперед проєкту газопроводу, досягнутих раніше в цьому році США і Німеччиною", - йдеться в релізі брифінгу представника Держдепу.

Також наголошується, що між США і Німеччиною існують домовленості і взаєморозуміння щодо підтримки України і майбутнього газопроводу, включаючи його припинення в разі подальшої агресії Росії.

"У нас відбулися хороші обговорення з новим урядом Німеччини. Вони зробили кілька дуже рішучих заяв по "Північному потоку-2" і щодо своєї постійної підтримки угоди, яку ми з ними уклали", - уточнюється в релізі.

Відзначимо, в ході брифінгу у представника Держдепу один з журналістів запитав, чи очікують США, що Німеччина відмовиться або затримає запуск "Північного потоку - 2" у разі вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше Україна попросила Німеччину переглянути рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2".

Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки "Північного потоку-2".

Як повідомило джерело РБК-Україна, сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати до осені наступного року.

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