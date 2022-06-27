Коли закінчиться воєнний стан і чи розширять мобілізацію. Відповідь Завитневича

Воєнний стан в Україні ймовірно не закінчиться 23 серпня. Для його закінчення необхідно здобути перемогу у війні й не просто її закінчити, а перемогти воєнною перемогою, звільнити всі окуповані території.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна .

"Мені здається, за такий короткий час і, враховуючи, що ми говорили про озброєння, ми не зможемо за такий короткий термін перемогти. Найімовірніше, ми зайдемо в осінь, активна фаза війни ще буде восени. Дуже багато залежить від зброї, яка надійде, її кількості та якості", - зазначив Завітневич.

Народний депутат також підкреслив, що зараз в країні триває друга хвиля мобілізації. Планів на її розширення поки немає.